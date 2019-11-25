Генштаб ВСУ изменил мнение о возможности «военной агрессии» со стороны России

Открытая военная агрессия со стороны России не находится в числе первых угроз для Украины, заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

«По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России – не среди первых угроз, но есть в перечне «крайних» вариантов, хотя и наиболее отдаленных», – сказал он в интервью «Укринформу».

Он отметил, что в дискуссиях на телевизионных шоу украинское общество «почему-то хватается за худший вариант» о возможной «широкой агрессии» со стороны России.

При этом Хомчак считает, что Россия «не отказалась от того, что Украина должна быть сферой ее влияния».

Между тем, в октябре замначальника Генштаба ВСУ Алексей Таран заявил, что Россия якобы готовится к проведению «широкомасштабной военной агрессии».

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