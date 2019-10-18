На Украине заявили о «подготовке России к военной агрессии»

Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы готовится к проведению «широкомасштабной военной агрессии».

Таран заявил, что Россия якобы «готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии». По его словам, это «касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии».

«Эти планы вполне очевидны. Вооруженные силы Украины, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины», – заявил Таран в интервью изданию «Тиждень.ua».

При этом никаких доказательств российской угрозы заместитель начальника Генштаба ВС Украины не привел.

По его словам, в отличие от ситуации 2014 года, когда у Украины были только четыре батальонно-тактические группы, готовые к выполнению задач, теперь к выполнению задач по назначению готов почти весь боевой состав ВСУ. «Можем сравнить ситуацию в 2014-м и теперь: пять тактических групп тогда и 17 боевых бригад в сухопутных войсках, пять в десантно-штурмовых войсках и две полноценные бригады морских пехотинцев сегодня», – заявил он.

В начале октября директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Украины Валентин Бадрак заявил, что Киеву необходимо разработать «дроны-киллеры», которые станут «щитом для сдерживания российской агрессии».

В сентябре украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Россия является «агрессором», лучший способ ответа которому – это успех Украины.

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