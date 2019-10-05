В Киеве пригрозили России «москитной ордой дронов-киллеров»

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Украины Валентин Бадрак считает, что Киеву необходимо разработать «дроны-киллеры», которые станут «щитом для сдерживания российской агрессии».

По мнению эксперта, именно эта военная техника отражает «адекватный подход» к обороне страны и перевооружению украинской армии. «Украина при сохранении нынешнего курса развития оборонного потенциала не имеет никаких шансов одержать победу в линейной войне с Россией», – признал Бадрак на страницах газеты «Зеркало недели».

Он считает, что вместо модернизации существующих вооружений Украине следует сосредоточиться на создании новых технологий. «В 2019 году начинать строить «украинскую версию» Як-130 выглядит не просто утопией, но форменной глупостью. Ждать американских F-16? Самая мысль об этом коробит», – заявил аналитик.

Вместе с тем он выразил уверенность, что «дроны-убийцы» помогут Киеву не стать «мишенью для враждебного государства». «Идею «москитного» флота вполне можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты – в виде орды роботов-киллеров», – пояснил военный эксперт, передает РИА «Новости».

В Киеве много раз заявляли о планах создания «москитных сил», призванных стать ударным потенциалом для флота. Предполагается, что его основой станут новые катера, которые разрабатываются в стране. При этом бывший главнокомандующий ВМС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук заявлял, что «москитный флот» Украины абсолютно бесполезен против ВМФ России.

Экс-заместитель начальника главного управления разведки минобороны страны Юрий Радковец говорил, что Украине следует заменить свой «москитный флот» американскими фрегатами, считает генерал-лейтенант ВСУ. По его словам, это позволит превратить Украину в «субъект геополитики».