Украинский генерал нашел в США замену «москитному флоту»

Украине следует заменить свой «москитный флот» американскими фрегатами, считает генерал-лейтенант ВСУ, экс-заместитель начальника главного управления разведки минобороны страны Юрий Радковец. По его словам, это позволит превратить Украину в «субъект геополитики».

Радковец заявил, что Украина является «морским государством», однако забыла об этом. «Не эта политика «москитного флота» должна быть», – приводит его слова РИА «Новости».

Украина, считает он, должна иметь полноценные военно-морские силы. Радковец признал, что создавать их «дорого, хлопотно», однако «пути есть – это брать фрегаты у американцев».

Ранее бывший главнокомандующий ВМС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук заявлял, что «москитный флот» Украины абсолютно бесполезен против ВМФ России.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала украинскую идею «москитного флота».

В последнее время Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году.