Лукашенко «присвоил» Калининградскую область

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна еще с советских времен несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение по сей день.

«Почему говорю «наши калининградцы»? Я Ельцину (говорил) и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград – это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего. Путин говорит: «Я не против», – заявил Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

По словам белорусского президента, «еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии», передает РИА «Новости».

«Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали», – продолжил Лукашенко, подчеркнув, что между тем «фактически по многим вопросам Белоруссия была ответственна за Калининград». «Мы были самыми близкими и между нами не было таких ненадежных партнеров: сегодня они в НАТО, мы – в другом «коллективе», – добавил он.

Лукашенко также отметил, что часто употребляет и выражение «наша Россия». «Кто-то в России обижается, но мы, я и многие белорусы, сегодня с такой позиции подходим к россиянам... Очень многим это не нравится, не хочу вдаваться в подробности», – подытожил Лукашенко.

На прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас согласовали значительную часть из 31 дорожной карты интеграции двух стран.

В то же время Лукашенко заявил, что дорожные карты по интеграции с Россией будут подписаны, если будут решены принципиальные вопросы в экономике.

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