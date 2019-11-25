Названа причина выброса газа возле школы в Нижегородской области

Выброс вещества на газораспределительной станции под Нижним Новгородом произошел из-за нарушения техпроцесса, сообщили источники в экстренных службах.

«Выброс произошел из-за нарушения технологического процесса. Утечка вещества прекращена», – сказал собеседник ТАСС.

Между тем число отравившихся газом в нижегородской школе достигло 44 человек, уточнили в центральной районной больнице Вадского района.

«В больницу доставлены 43 ребенка и один взрослый», – пояснили медики.

В школе, где произошло ЧП, пояснили, что сейчас учебное заведение частично не работает. «Речь идет о здании, в котором учились старшеклассники, младшая школа работает в прежнем режиме, туда запах не дошел», – уточнили в школе.

Напомним, в нижегородской школе газом отравились ученики и преподаватели, по данным экстренных служб, отравление произошло из-за выброса одоранта.