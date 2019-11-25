В нижегородской школе больше 30 человек отравились газом

В Нижегородской области 29 школьников и три педагога местной школы отравились газом.

«В Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом поступили 32 человека, в том числе 29 детей», – рассказал представитель экстренных служб региона, передает РИА «Новости».

10 школьников, по этим данным, находятся в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, выброс вещества произошел с газораспределительной станции, находящейся в 1,5 километрах от школы. Занятия в заведении прекратили.

Источник ТАСС в правоохранительных органах назвал вещество, которым, предположительно, отравились дети.

«По предварительным данным, причиной [отравления] стал выброс одоранта с газораспределительной станции, которая находится в 1,5 километрах от школы», – сказал источник.

В октябре семь человек попали в больницу после отравления при проведении ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.