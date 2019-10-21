При работах на Орском НПЗ отравились семь человек

Семь человек госпитализированы после отравления при проведении ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщили в пресс-службе предприятия.

«На установке гидроочистки дизельного топлива Орского НПЗ при проведении подготовительных работ по ремонту произошло отравление троих работников завода и четверых работников подрядной организации. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

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