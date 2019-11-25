Иркутский губернатор скрывал земельные участки и трехэтажный особняк

Управление президента по вопросам противодействия коррупции выявило нарушения, которые могут стать основанием для отставки губернатора Иркутской области Сергея Левченко. В частности, выяснилось, что Левченко скрывал свою недвижимость и земельные участки в Новой Разводной.

По словам журналистов, Левченко является владельцем трехэтажного особняка, размещенного на двух смежных участках, объединенных забором, ландшафтным дизайном и едиными архитектурно-планировочными решениями. На участке также есть будка охраны, гостевой дом и домик для прислуги. В марте 2018 года абонент Сергей Левченко оплатил «за свет» более 25 тыс. рублей, в апреле – почти 17 тысяч, в мае – 15,5 тыс. рублей. Однако упоминаний об элитном загородном особняке в декларациях Левченко нет, пишет «Восточно-Сибирская правда».

Проведенная после обращения журналистов проверка Управления президента установила, что участок по адресу: поселок Новая Разводная, улица Лесная, 5, площадью 1283 квадратных метра Левченко действительно приобрел в 2016 году у своего делового партнера за символические 50 тыс. рублей. Его рыночная стоимость уже тогда составляла более 3 млн рублей. На тот момент на участке располагался объект незавершенного строительства – фундамент дома площадью более 200 квадратных метров. К концу 2017 года на нем появились хозяйственные постройки площадью 75 квадратов и трехэтажный коттедж.

На смежный участок по адресу: улица Лесная, 7, площадью 1265 квадратов в том же 2015 году было оформлено правы аренды на 47 лет. Однако ни первый, ни второй участок, ни объекты недвижимости на них не появились в декларациях Левченко в 2016 году.

Эти факты не укрылись от аппарата президента. Впервые губернатору пришлось иметь объяснения на эту тему в июле 2017 года. «В своих объяснениях Левченко сообщил, что «забыл» указать в декларации за 2016 год, принадлежащий ему земельный участок», – говорится в объяснительной записке из Управления президента. Такую оплошность губернатору простили и меры юридической ответственности применять не стали. В 2017 году участок на Лесной, 5, появился в справке о доходах Левченко, но второй участок, находящийся в долгосрочной аренде, губернатор решил по-прежнему не декларировать. В справке о доходах арендованный участок появился только в 2018 году, после появления сообщений в СМИ.

Таким образом, Сергей Левченко скрыл участок на улице Лесная, 7, и пять объектов недвижимости в Новой Разводной уже после разбирательства в администрации президента. Кроме того, в справке о доходах за 2017 год супруги главы региона Натальи Левченко не были отображены счета в банке «Солидарность» и Газпромбанке.

«Собранные в рамках проверки материалы свидетельствуют о повторном совершении Левченко грубых нарушений антикоррупционного законодательства, связанных с предоставлением неполных и недостаточных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Действующим законодательством за совершение подобных нарушений предусмотрены самые строгие меры ответственности, вплоть до отрешения от занимаемой должности в связи с утратой доверия», – сделан вывод по итогам проверки.

Сам Левченко во время проверки заявил, что в настоящее время строительство дома продолжается и, следовательно, указанный объект не является объектом права и не используется для бытовых нужд. При этом он отметил, что объекты незавершенного строительства, используемые для бытовых нужд, но не внесенные в Росреестр, так же следует указывать в декларации.

На прошлой неделе сотрудники управления ФСБ и Следственного комитета провели в министерстве экономического развития Иркутской области обыски по делу связанной с семьей Левченко компании.

Кроме того, эксперты Общероссийского народного фронта обратили внимание, что обращения пострадавших во время летних паводков жителей Иркутской области к губернатору и региональному правительству остаются без ответа.