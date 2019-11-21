В МЭР Приангарья прошли обыски по делу связанной с семьей губернатора компании

Сотрудники управления ФСБ и Следственного комитета в среду провели в министерстве экономического развития Иркутской области оперативно-разыскные мероприятия, в рамках которых были изъяты документы, в том числе соглашение между регионом и Белоруссией.

По данным ряда Telegram-каналов, в изъятом документе зафиксировано участие ОАО «Могилевлифтмаш» как потенциального участника строительства лифтового завода в Усолье-Сибирском. Официальной информации от силовых органов по этому поводу пока не поступало, сообщает портал «Иркутск сегодня».

Ранее в Усольской ТОР была создана компания «Могилевлифтмаш – Усолье». В 2017 году губернатор Иркутской области Сергей Левченко привлек ее в качестве нового участника ТОР. Из белорусских запчастей предприятие собирало лифты для ангарского ООО «Звезда», которое владеет 51% акций компании. При этом сама «Звезда» напрямую связана с семьей губернатора, в частности – с его детьми.

В 2018 году «Звезда» заключила с Фондом капитального ремонта три договора на замену 246 лифтов на территории Иркутска, Ангарска, Саянска, Усолье-Сибирского. Сумма работ составила более 500 млн рублей. Сметы на установку каждого лифта были выше на 100 тыс. рублей, чем у других подрядных организаций. При этом большая часть работ были сорваны, а один из лифтов чуть не рухнул через пару месяцев после замены механизма, пишет портал «Актис».

Как позже выяснил Рен ТВ, согласно базам данных СПАРК, уставной капитал ООО «Звезда» не превышал 10 тыс. рублей, а сотрудников в компании было всего двое. Разрешение на такие работы компания получила перед самым первым тендером на 250 млн рублей по замене лифтов в Ангарске.

Уголовные дела в отношении «Звезды» были заведены несколько месяцев назад. Проведенные в среду оперативно-разыскные мероприятия свидетельствуют о том, что дело приняло серьезный оборот и расследование выходит на финишную прямую.

Тем временем «Звезда», несмотря на наличие уголовных дел и решения суда об исключении ее из реестра добросовестных подрядчиков, выиграла очередной контракт на установку лифтов в Усть-Илимске.