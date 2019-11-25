Гидрометцентр назвал время ледостава в европейской части России

Водоемы покроются коркой льда в течение одной-двух недель в европейской части России, заявил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Можно обрадовать любителей подледного лова. Уже через одну-две недели можно будет заниматься подледным ловом, но пока только у берегов», – передает ТАСС слова Вильфанда.

Он добавил, что ледостав (образование устойчивого ледяного покрова реки) уже наблюдается в верховьях Енисея и Лены.

«Постепенно лед появляется не только в северной половине азиатской территории, но и на юге. В Приамурье даже наблюдается ледоход. Он ведь возможен не только весной, когда лед разрушается, но и когда происходит его становление», – сказал Вильфанд.

Он отметил также, что в начале недели на среднем Дону также прогнозируется появление льда из-за отрицательных температурных аномалий.

Напомним, ранее в понедельник заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила, что в середине недели атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями и составит 748 мм ртутного столба, при этом на прошлой неделе на графиках наблюдался так называемый климатический зуб.

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