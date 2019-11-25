Россиян предупредили о предстоящей «атмосферной впадине»

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила, что в середине недели атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями и составит 748 мм ртутного столба, при этом на прошлой неделе на графиках наблюдался так называемый климатический зуб.

По словам Парщиной, во второй половине недели давление резко понизится. К 29 ноября до 732 мм ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормы. Это будет напоминать атмосферную впадину, сообщила «Российская газета».

Температура тоже будет неустойчивая. Так, первая половина недели в центральных областях будет довольно холодной. В Москве в понедельник днем ожидается минус 3-5 градусов, в Подмосковье – минус 2-7 градусов, без осадков. 26 ноября ночная температура в Москве составит минус 7-9, по области опустится до минус 11 градусов, местами – до минус 15-ти. Днем ожидается минус 2-4 градуса, по области - до минус 6, переменная облачность и без осадков. 27 ноября ночью мороз уже будет слабее, чем в предыдущие дни: в Москве минус 3-5, по области до минус 8, только в отдельных местах до минус 13 градусов. Днем ноль-минус 2 в Москве и по области до плюс 1 градуса. 28 и 29 ноября – небольшой снег. Ночью минус 1-6 градусов, а днем минус 3-плюс 2 градуса. Ветер южных направлений. Ледяной дождь Гидрометцентр не прогнозирует.

На севере европейской территории России будет тепло –температура на 6-8 градусов выше климатической нормы. В Мурманской области в понедельник ожидается сильная гололедица, на востоке Пермского края – сложные гололедные отложения.

На севере Сибири (север Красноярского края) в начале недели по ночам мороз будет до 30-35 градусов, днем до 25 градусов, а к середине недели потеплеет на 10 градусов.

В Поволжье холод задержится. Особенно в Самарской области. 25 и 26 ноября там сохранятся аномальные холода. Среднесуточная температура ниже нормы на 9 и более градусов.

Напомним, в начале ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что рассказы о «барической пиле» являются пугающей выдумкой, при желании таких можно придумать очень много, но не стоит.

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