Гидрометцентр призвал не пугать россиян мифическими терминами

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что рассказы о «барической пиле» являются пугающей выдумкой, при желании таких можно придумать очень много, но не стоит.

«Колебания давления – это постоянно существующая ситуация, причем совершенно нормальная. Но как только специалист придумывает что-то пугающее, это сразу подхватывается с большим удовольствием. А можно, знаете, еще какую придумать пилу? Психрометрическую. Никакого отношения к психике это не имеет, но звучит устрашающе. Психрометрия – это наука об измерении влажности, и вот влажность тоже имеет суточный ход. Но нельзя же до бесконечности использовать всякие страшилки», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда, отметившего, что термин «барическая пила» к метеорологии не имеет никакого отношения.

Он добавил, что атмосферное давление должно меняться, подниматься и падать, так как происходит постоянное перемещение барических образований. Также влияние низкого или высокого атмосферного давления на самочувствие человека учеными до сих пор не доказано. С таким же успехом можно было придумать термин «термическая пила» и пугать людей сообщениями о ней.

«Можно еще один термин придумать. Например, в Санкт- Петербурге и соседних областях мы прогнозируем, что завтра температура будет ниже нормы на 4-5 градусов. В таких случаях синоптики закрашивают эту территорию на прогностической и диагностической картах синим цветом. Можно ведь сказать, что данная территория посинела от холода?» – пошутил Вильфанд.

Он отметил, что о погоде следует рассказывать интересно, но без запугиваний яркими фразами, не имеющими отношения к метеорологии.

Напомним, в сентябре синоптики рассказали, что жителей Москвы ожидают резкие колебания атмосферного давления, это явление называют «барической пилой».