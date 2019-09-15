Москвичей предупредили о «барической пиле»

На следующей неделе жителей Москвы ожидают резкие колебания атмосферного давления, это явление называют «барической пилой», заявили синоптики.

«По столице пройдет барическая «пила» – резкие колебания атмосферного давления, которые самым негативным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей», – передает РИА «Новости» сообщение синоптиков.

В воскресенье показания барометров будут близкими к норме – 745 миллиметров ртутного столба. Однако в начале недели атмосферное давление резко начнет падать и в первые три дня недели будут на уровне 733 миллиметров ртутного столба. В выходные показатели вернутся к нормальным значениям.