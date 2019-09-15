Москвичей предупредили о «барической пиле»

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Арктика отпугивает туристов дикими ценами

Доля россиян в круизах в Арктику растет из года в годФото: РИА Новости
Мода на экзотический арктический туризм добралась и до России. Число россиян, выбирающих вместо южных морей северное белое безмолвие, серьезно выросло этим летом. Правда, за удовольствие посмотреть на бескрайние льды и белых медведей придется заплатить минимум вдвое дороже, чем за то же самое в соседней Норвегии.  Подробности...
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Война с памятниками в Праге заставила вспомнить о «власовцах»

Памятник маршалу Коневу решено заменить на абстрактный монумент безымянным освободителямФото: Milos Ruml/CTK/Global Look Press
Пока дипломаты России и Чехии ссорятся из-за статуи маршалу Коневу, которую пражские власти решили убрать с центральной площади, среди историков возобновился давний спор о том, кто именно выбил немцев из Праги в 1945 году – Красная армия под командованием Конева или восставшие «власовцы». Чехи теперь хотят поставить абстрактный памятник освободителям, не уточняя, каким именно. Подробности...
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Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

Классическая библейская версия гласит, что Всевышний создал и землю, и людей всего за пять днейФото: Julius Schnorr
Отец Димитрий Смирнов умеет ставить блогосферу на дыбы. Очередной его выпад вновь вызвал резонанс – на этот раз о ложности теории Дарвина о происхождении человека. Многочисленные сетевые атеисты и агностики поспешили заявить о новой атаке мракобесия на современную науку. Но так ли безупречна теория Дарвина как раз с научной точки зрения? Да и вообще противоречит ли его теория Библии? Подробности...
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Семьдесят лет назад Германию возглавил мощный «старик»

Конрад Аденаэр понимал, куда он ведет ГерманиюФото: imago stock&people/Global Look Press
В ФРГ 70 лет назад появился первый канцлер: власть в новом немецком государстве оказалась в руках Конрада Аденауэра. 73-летний политик рассматривался как временная фигура, но в итоге пробыл канцлером 14 лет, создав ту ФРГ, которую мы знаем. Сейчас Германия нуждается в новом «хозяине» — сильном человеке, подобном Аденауэру. Но среди преемников Меркель такой фигуры не просматривается. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Объявился наследник Золотой Орды

Сергей Зацаринный, писатель
Умению соседей использовать историю себе во благо нужно отдать должное. Они практически на ровном месте сумели выстроить вполне вменяемую идеологическую концепцию, дающую их государственности надёжную многовековую основу. Подробности...
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Почему Трамп не ужился с Болтоном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Как профессионал Болтон должен был понимать, что у России и США практически нет серьезных конфликтов за пределами постсоветского пространства. Однако как идеолог американского экспансионизма он не мог пожертвовать американскими амбициями. Подробности...
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Откуда берутся Гитлеры в российских школах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Визит Владимира Путина в Дагестан

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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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              Москвичей предупредили о «барической пиле»

              15 сентября 2019, 11:05

              Текст: Сергей Гурьянов

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              На следующей неделе жителей Москвы ожидают резкие колебания атмосферного давления, это явление называют «барической пилой», заявили синоптики.

              «По столице пройдет барическая «пила» – резкие колебания атмосферного давления, которые самым негативным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей», – передает РИА «Новости» сообщение синоптиков.

              В воскресенье показания барометров будут близкими к норме – 745 миллиметров ртутного столба. Однако в начале недели атмосферное давление резко начнет падать и в первые три дня недели будут на уровне 733 миллиметров ртутного столба. В выходные показатели вернутся к нормальным значениям.


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