Ученые нашли канцероген в соевых продуктах

Соевые продукты, употребляемые людьми в качестве замены мяса и коровьего молока, могут нанести серьезный вред здоровью, сообщает издание Health.News.

Проанализировав 55 соевых продуктов из сои, французские ученые установили, что в сое очень высок уровень фитоэстрогенов, влияющих на гормональный фон, а в отдельных случаях даже провоцировать возникновение онкологических заболеваний, передает РИА «Новости».

Опасность в сое также таят гербициды, которыми ее опрыскивают. В ВОЗ эти вещества классифицируются как «вероятный канцероген». Также в сое содержатся элементы, снижающие усвоение кальция, железа, цинка, магния и белка. Более того, они блокируют синтез гормонов щитовидной железы, провоцируют гипотиреоз и онкологию.

Напомним, в сентябре в России создали первую «котлету» из искусственного мяса.

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