Первую «котлету» из искусственного мяса создали в России

Первую «котлету» постного фарша создали в России после трех серий экспериментов полного цикла, вес изделия составляет 40 грамм. Разработки велись на протяжении двух лет.

Для проекта по созданию «мяса из пробирки» была создана лаборатория тканевой инженерии, сообщил «Очаковский комбинат пищевых ингредиентов» (ОКПИ). Куратором проекта стал российский молекулярный фармаколог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, профессор Николай Шимановский.

«Мясо из пробирки, также известное как культивируемое мясо - это весьма перспективное направление в мясной промышленности. Не следует путать с имитацией мяса, которая является вегетарианским продуктом, произведенным из растительного белка, чаще всего из соевого или пшеничного. С нашей точки зрения производство лабораторного мяса имеет самое существенное этическое значение для современного общества, так как мы можем отказаться от забоя живых существ для получения мясной пищи», – приводит слова Шимановского «Интерфакс».

Ученые отмечают, что «искусственное» мясо может появиться на российских прилавках уже к 2023 году, если будет решен вопрос правового статуса этого продукта. На данный момент стоимость мяса в розницу составляет примерно 5,8 тысячи рублей за килограмм. Эксперты прогнозируют, что через пять лет килограмм культивируемого мяса говядины будет стоить 800 рублей.

В сообщении отмечается, что культивируемое мясо полностью безопасно для человека, срок его хранения вдвое выше обычного за счет стерильных условий производства.

Основой для получения культивируемого мяса является небольшой кусочек мышечной ткани теленка элитной породы Абердин-ангус в возрасте двух-трех дней, который был получен под местной анестезией. Клетки были помещены в питательную среду в виде геля из аминокислот, витаминов, солей, глюкозы и других компонентов для поддержания роста и для деления клеток.

Ранее сообщалось, что мясо может значительно подорожать из-за потенциальной канцерогенности и угрозы глобального потепления.