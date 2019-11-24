Глава генштаба Украины назвал новую версию исчезновения унитазов с кораблей

Начальник генерального штаба Украины Руслан Хомчак предположил, что исчезновение унитазов с возвращенных Россией украинских кораблей – дело рук не военных, а мародеров.

«Когда их забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС – это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли – этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на «Яны Капу», на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл – я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры», – передает его слова «Страна».

Он также рассказал, что Украина собирается быстро отремонтировать эти корабли, чтобы они продолжили службу в рядах ВМС страны.

Россия передала Украине три военных корабля, задержанных в районе Керченского пролива год назад. Президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», в ВМС Украины заявили о пропаже унитазов с кораблей.

В ФСБ, однако, заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Это заявление подтверждает видеозапись.

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подарить Украине два российских унитаза.

Газета ВЗГЛЯД писала, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.