Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подарить два российских унитаза украинским военным, которые ранее пожаловались на плохое состояние возвращенных Россией военных кораблей.

«До сих пор не могут унитазы у себя найти. Жалобы Зеленский пишет. Не стыдно им такое заявлять. Лучше бы молчали сидели. Это говорит об уровне украинской политики. Точно наши пограничники ничего себе не присвоили, поэтому я коллегам даже сказал, что давайте подарим им два российских унитаза, пусть радуются», – сказал Аксенов во время выступления перед студентами в МГИМО. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

Ранее Россия передала Украине три военные корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы год назад. Однако президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов с кораблей.

В ФСБ заявили, что военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе, были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.