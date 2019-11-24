Авербух объяснил превосходство Косторной над другими фигуристками

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух объяснил, в чем российская фигуристка Алена Косторная превосходит других спортсменок.

«У Алены наиболее сбалансированная программа из всех, кого я видел в нынешнем сезоне», – сказал он в комментарии RT.

«У нее очень высокое качество исполнения тройных прыжков, на каждом из них она набирает дополнительные бонусы. Ее тройной аксель доставляет эстетическое удовольствие», – отметил Авербух.

«Поэтому Косторная абсолютно по делу заняла первое место», – подчеркнул он.

Напомним, российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночниц на последнем этапе гран-при в Саппоро (Япония). Бронзовую медаль получила олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова.

После этого олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал фигуристкам Евгении Медведевой и Алине Загитовой завершить спортивную карьеру.

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