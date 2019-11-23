Олимпийский чемпион посоветовал Медведевой и Загитовой уйти из спорта

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров считает, что фигуристкам Евгении Медведевой и Алине Загитовой следует завершить спортивную карьеру.

«Высказывался на тему Медведевой и Загитовой уже много раз. Надо уметь вовремя заканчивать», – сказал он в интервью RT.

«Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты», – отметил Костомаров.

По его словам, если соперницы выполняют чистые прокаты, Загитова «не сможет ни с кем соревноваться». «Даже если она соберется, ничего не изменится. Загитова не прыгает те элементы, которые есть у ее конкуренток», – подчеркнул олимпийский чемпион.

Костомаров также оценил выступление Алены Косторной на японском этапе Гран-при, на котором она установила новый мировой рекорд. «Для меня такой результат не стал неожиданностью. Стоит сказать, что это приблизительно ее личный максимум», – считает он.

«По крайней мере, насколько это позволяют нынешние правила фигурного катания. Иначе речи о мировом рекорде бы не шло. Возможно, что-то можно было добавить за счет вращений или чистоты программы», – заключил он.

Напомним, российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночниц на последнем этапе гран-при в Саппоро (Япония). Бронзовую медаль получила олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова.

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