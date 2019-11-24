Лавров рассказал о советском меме в ООН «Лучше быть красным, чем мертвым»

Глава МИД России Сергей Лавров в связи со 100-летием со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского вспомнил о появлении «мема» в ООН «Лучше быть красным, чем мертвым».

Лавров заявил, что Трояновский был известен своим юмором. Глава МИД России рассказал, как на одной из генассамблей ООН, когда у СССР и Китая «были не самые лучшие отношения», китайский радикал облил красной краской Трояновского и его американского коллегу, передает ТАСС.

«Трояновский тогда произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, «мемом» в кругах ООН», – сообщил Лавров.

Трояновский сказал, что «лучше быть красным, чем мертвым» (better red than dead).

Глава МИД России отметил, что Трояновский был знаменит своими эрудицией, дипломатическим чутьем, находчивостью и умением находить блестящие выходы из любых ситуаций. Лавров заверил, что Москва будет делать все для передачи опыта Трояновского молодым поколениям.

Олег Трояновский (24 ноября 1919 года – 21 декабря 2003 года) – видный советский дипломат. Заслуженный работник дипломатической службы России (1999 год). Был послом СССР в Японии и Китае, постпредом СССР при ООН.

Фраза «Лучше быть красным, чем мертвым» пародирует название статьи Бертрана Рассела о политике времен холодной войны «Лучше быть мертвым, чем красным».