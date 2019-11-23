Фильм Натальи Назаровой «Простой карандаш» получил Гран-при фестиваля в Онфлере

Гран-при кинофестиваля в нормандском Онфлере, посвященного России, получила картина режиссера Натальи Назаровой «Простой карандаш», сообщила официальный представитель фестиваля Елена Дюффорт.

Фильм рассказывает о художнике-графике из Санкт-Петербурга Антонине, которая переезжает в провинциальный город и устраивается в местную школу учителем рисования. Актриса Надежда Горелова, которая сыграла Антонину, отмечена премией за лучшую женскую роль, также «Простой карандаш» был удостоен приза публики, передает ТАСС.

Кроме того, приз за лучшую женскую роль получила Елена Сусанина, сыгравшая в фильме Юсупа Разыкова «Керосин».

На фестивале отметили и картину Клима Шипенко «Текст» за лучший сценарий и мужскую роль (был отмечен и Александр Петров, и Иван Янковский).

Приз региона Нижняя Нормандия за лучший дебют получила картина Ксении Зуевой «Близкие».

Всего на фестивале российского кино, который прошел в Нормандии в 27-й раз, были представлены восемь кинолент. Киносмотр организован французской Ассоциацией друзей фестиваля российского кино в Онфлере при поддержке Минкультуры и посольства России во Франции.

«Наш фестиваль можно сравнить с тестовой площадкой, благодаря которой российские кинематографисты могут увидеть своими глазами, как воспринимает и оценивает их фильмы французский зритель», – отметила Дюффорт.

Ранее сообщалось, что картина режиссера Кантемира Балагова «Дылда», выдвинутая на Оскар, получила главный приз на Женевском международном кинофестивале.