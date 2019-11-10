Фильм «Дылда» Балагова победил на Женевском кинофестивале

Картина российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда», выдвинутая на Оскар, получила главный приз среди полнометражных лент на ХХV Женевском международном кинофестивале.

В конкурсной программе было представлено 55 лент. Фильм Балагова назвали «очень сильной картиной от весьма молодого режиссера, который обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене», передает «Интерфакс».

Напомним, от России на премию «Оскар» был выдвинут фильм «Дылда».

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, где картина получила награду за лучшую режиссуру и приз международной федерации кинопрессы.