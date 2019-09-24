Назван выдвинутый от России фильм на премию «Оскар»

На премию «Оскар» от России выдвинут фильм «Дылда» Кантемира Балагова, решение во вторник принято российским оскаровским комитетом.

«Дылда» – вторая режиссерская работа Балагова. Действие происходит в 1945 году в Ленинграде. В фильме рассказывается о двух фронтовых подругах, пытающихся начать мирную жизнь, передает РИА «Новости».

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. Фильм получил награду за лучшую режиссуру и приз международной федерации кинопрессы «за невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».