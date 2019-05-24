Россиянин Балагов получил в Каннах приз за лучшую режиссуру

Российский режиссер Кантемир Балагов получил в Каннах приз конкурса авторского кино «Особый взгляд» за лучшую режиссуру.

Жюри программы во главе с ливанским режиссером Надин Лабаки присудило 27-летнему Балагову приз за фильм «Дылда». Церемония прошла во Дворце фестивалей в Каннах, передает ТАСС.

Сам Балагов не успел вернуться в Канны к торжественной церемонии награждения, поэтому приз за него получил продюсер Александр Роднянский, передает РИА «Новости».

«Кантемиру всего 27, и он ученик великого режиссера Александра Сокурова. Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя, команду и фестиваль, за то, что выбрал его картину», – сказал Роднянский. Он отметил, что в августе фильм выйдет во французский прокат.

Фильм рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Роли исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.

Программа «Особый взгляд» является следующей по значимости после основного конкурса фестиваля. Всего в этом году в конкурсе участвовало 18 кинолент.