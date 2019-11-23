Рекордный урожай свеклы собрали в России в 2019 году

Вице-премьер Алексей Гордеев во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы.

Гордеев сообщил президенту, что в 2019 году хороший урожай был собран практически по всем культурам. «Могу выделить несколько позиций. Сахарная свекла – 53 млн тонн, рост 25%, рекорд за всю историю страны», – уточнил он, передает РИА «Новости».

Вице-премьер указал на рост урожайности к 2018 году и в других культурах, например, в картофеле. «Все это позволит иметь стабильные цены на потребительском рынке и увеличить темпы импортозамещения», – добавил он.

Кроме того, Гордеев сообщил о росте производства мяса и молока на 2%. «По экспорту ожидаем 24 млрд долларов», – сказал он.

По его данным, общий объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в 2019 году составляет 318 млрд рублей. «Это на 20% больше, чем в прошлом году. Мониторинг показывает, что 99% будут доведены до сельхозпроизводителей до конца года», – добавил вице-премьер.

Также Гордеев рассказал о ситуации с маркировкой молочных продуктов.