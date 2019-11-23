Путин обсудил перенос сроков маркировки молочных продуктов

Президент России Владимир Путин спросил у вице-премьера Алексея Гордеева о переносе сроков маркировки молочных продуктов на середину 2020 года.

«По молоку, Владимир Владимирович, порядок все-таки наводим», – ответил Гордеев, уточнив, что сейчас на полках натуральные молочные продукты располагаются отдельно от продуктов с добавками, кроме того полностью заработала система «Меркурий». «Мы видим всю цепочку от фермы до прилавка», – сказал вице-премьер, передает РИА «Новости».

Напомним, 15 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции с 1 июня 2020 года.

После этого члены Межотраслевого экспертного совета (МЭС) по развитию потребительского рынка направили премьеру письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за внедрения в России системы маркировки товаров.

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