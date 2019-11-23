В Перми женщине выдали пенсию «билетами банка приколов»

В Перми начата проверка МУП «Ветеран» после того, как сотрудница организации передала пожилой женщине «билеты банка приколов» в качестве пенсии.

«МУП «Ветеран» осуществляет свою деятельность уже на протяжении 28 лет. За эти годы нареканий к качеству оказания услуг пенсионерам не возникало. Сейчас проводится служебная проверка руководством предприятия и администрацией Перми», – сообщили в администрации Перми, передают «Аргументы и факты».

Издание отмечает, что историю об обмане пожилой жительницы Перми рассказала журналистка Анастасия Петрова. В соцсетях она сообщила, что подмена денег «билетами банка приколов» вскрылась, когда пенсионерка собиралась заплатить за продукты. Она уточнила, что пенсию женщине приносит одна и та же сотрудница МУП «Ветеран».

Кроме того, Петрова организовала сбор денег. Необходимая сумма была собрана менее чем за сутки.

Ранее сообщалось, что мужчина купил новый iPhone за деньги «банка приколов».