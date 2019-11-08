Мужчина купил новый iPhone за деньги «банка приколов» в Москве

Мужчина в Москве расплатился за новый iPhone 11 купюрами «банка приколов», полиция проводит проверку инцидента, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Неизвестный мужчина, находясь в помещении магазина, совершил покупку заказанного через интернет-магазин мобильного телефона марки iPhone 11, расплатившись с кассиром билетами «банка приколов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что инцидент произошел в четверг вечером в одном из салонов связи недалеко от площади трех вокзалов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в июле 2018 года московская пенсионерка обратилась в полицию после того, как обнаружила в своей банковской ячейке «Билеты банка приколов» вместо 3 млн рублей, которые оставляла на хранение.