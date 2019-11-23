Двигатель «Кортежа» превратили в авиационный

Завершена научно-исследовательская работа по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщил Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова.

На базе двигателя «Кортеж» создан демонстратор АПД-500, передает РИА «Новости».

ЦИАМ сообщил, что научно-исследовательская работа «Адаптация» завершена «успешными испытаниями двигателя в составе силовой установки с воздушным винтом».

Оценивалось использование переработанного автомобильного двигателя на двухдвигательном девятиместном и однодвигательном шестиместном самолетах. Самой сложной оказалась работа с системами топливопитания, зажигания и управления.

В ЦИАМ пояснили, что «на «авиационных» режимах автомобильный двигатель практически никогда не работает», трудно получить необходимые «характеристики».

Испытания состоялись на винтовом стенде ООО «ОКБМ» (Воронеж). Испытания проводили ЦИАМ, разработчик «Кортежа» НАМИ и ОКБМ.

Удалось получить заявленные в техническом задании «характеристики двигателя в диапазоне от земного малого газа до взлетного режима».

В дальнейшем планируется провести испытания на экспериментальном летательном аппарате.

В 2018 году сообщалось, что ЦИАМ начал работы по превращению автомобильного двигателя от «Кортежа» в авиационный.

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