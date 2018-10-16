Двигатель «Кортежа» захотели превратить в авиационный

В Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова начались работы по превращению автомобильного двигателя от «Кортежа» в авиационный, сообщил гендиректор института Михаил Гордин.

«У нас сейчас заключен контракт с Минпромторгом на проведение работ под шифром «Адаптация», которые подразумевают исследование методологии превращения автомобильного двигателя в авиационный. Мы берем двигатель от «Кортежа» и делаем из него авиационный», – рассказал Гордин в интервью РИА «Новости».

По его словам, по завершении работы будет создан демонстратор.

Гордин отметил, что проект ставит целью понять, что именно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы он стал авиационным.

«Идея в том, что автомобильные двигатели крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешевый авиационный двигатель. «Кортеж» мы взяли потому, что это самый современный автомобильный двигатель, который есть в России», – сказал он.

Он добавил, что по плану проект через полтора-два года перейдет на стадию опытно-конструкторских работ.

Кроме того, Гордин рассказал, что через два-три года появятся российские поршневые двигатели для беспилотников и самолетов малой авиации.

«Есть задел, по которому можно проводить опытно-конструкторские работы (ОКР). На все это нужно как раз до трех лет. Если говорить о каких-то новых научно-исследовательских работах, то это четыре-пять лет», – сказал он.

Сейчас, отметил он, формируются технические задания на разработку конкретных типов двигателей. Так, создан демонстратор двигателя небольшой мощности, на базе которого планируется запустить ОКР. Позже появится опытный, а затем серийный двигатель для беспилотников.

По его словам, возможно как создание новых двигателей, так и модернизация существующих с использованием новых конструкционных материалов и современных систем.

В августе сообщалось, что производство автомобилей Aurus после 2021 года перенесут на новую площадку. Ранее на Московском автосалоне производитель автомобилей проекта «Кортеж» ФГУП «НАМИ» показало седан и лимузин Aurus Senat.