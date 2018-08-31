НАМИ прекратит выпускать Aurus после 2021 года

Производство автомобилей Aurus после 2021 года перенесут на новую площадку, а ФГУП «НАМИ» сохранит инжиниринг, сообщил гендиректор ООО «Аурус» Франц Герхард Хильгерт.

«После 2021 года все элементы производства будут перенесены на новую площадку», – отметил Хильгерт в интервью ТАСС.

При этом на ФГУП «НАМИ» останется разработка и инжиниринг новых моделей. «Это их компетенция, которую мы покупаем, чтобы начать производство», – пояснил он.

Значительная часть производства, по мнению Хильгерта, будет отведена под кроссовер.

«С моей точки зрения, 40% производства может занимать SUV, а 60% – все остальные модели, седан, лимузин и другие. По моему мнению, SUV будет давать основную загрузку производства», – отметил он.

В среду на Московском автосалоне производитель автомобилей проекта «Кортеж» ФГУП «НАМИ» показало седан и лимузин Aurus Senat.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров говорил, что модельный ряд проекта «Кортеж» сначала войдут седан, лимузин, минивэн и SUV, затем начнется создание мотоцикла сопровождения.

В понедельник сообщалось, что НАМИ приступили к разработке компактного кроссовера в рамках проекта «Кортеж».