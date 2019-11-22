Глава Приднестровья предложил противникам независимости уехать в Молдавию

Приднестровье продолжит курс на независимость республики, заявил глава ПМР Вадим Красносельский.

Он напомнил, что «народ высказался за независимость». Красносельский заверил, что Приднестровье «идет в этом фарватере» и не собирается «сворачивать». Сторонникам объединения с Молдавией он предложил ехать в Кишинев «и жить там», но не «тянуть» за собой Приднестровье.

Красносельский заявил, что нужно «выработать иммунитет от политической нестабильности», которая наблюдается в Молдавии, передает ТАСС со ссылкой на ТСВ.

По его словам, переговоры, которые страдают от политического кризиса в Молдавии, следует продолжать в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Красносельский отметил, что сложно договариваться с Молдавией, когда там «меняется три правительства за год».

При этом Красносельский выступил категорически против гармонизации налоговых систем, которая была предложена молдавской стороной. Он считает, что соединить системы двух стран «просто невозможно». Он также обвинил Молдавию в давлении на экономику региона и выразил опасения в «утрате доверия между сторонами».