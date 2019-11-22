Содержание нефтепродуктов у севшего на мель танкера возле Одессы превысило норму в 53 раза

Содержание нефтепродуктов у берега Одессы, где сел на мель танкер Delfi, превысило допустимую норму в 53 раза, заявил и.о. руководителя государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

«На месте аварии установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия», – сообщил Фирсов в соцсетях, передает ТАСС.

Он уточнил, что на воде есть маслянистые пятна, специалисты начали повторное обследование места аварии.

По информации госпогранслужбы Украины, экипаж танкера эвакуировали, но сохраняется угроза экологической катастрофы.

Танкер Delfi, который шел под флагом Молдавии, ночью у берегов Одессы сел на мель во время сильного шторма.