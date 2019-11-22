У погибших в Карелии птиц нашли опасное для человека заболевание

Россельхознадзор установил у погибших в карельском городе Сегежа птиц инфекционное заболевание орнитоз, опасное для человека, об этом сообщил замминистра сельского хозяйства региона Егор Руппиев.

«Лаборатория Россельхознадзора из восьми экземпляров птиц [выявила] две-три с орнитозом. <...> Мы проинформируем граждан, чтобы они были бдительны и голыми руками не брали птиц, чтобы не заразиться», – заявил Руппиев, передает ТАСС.

Орнитоз может передаться человеку воздушным путем. После заражения у больных проявляется общая интоксикация, повышенная температура, озноб и поражение легких. Нередко заболевание проявляется также, как грипп и пневмония. Также зараженным грозят осложнения в виде полиневрита, тромбофлебита, энцефалита и миокардита.

Санитарные мероприятия и ограничения в таких ситуациях вводятся только при обнаружении заболевания в закрытых птицеводческих хозяйствах, сказал чиновник.

«Никакого [подобного] предприятия в Сегеже нет, поэтому мы просто проинформируем граждан", – отметил он.

По его утверждению, от 20% до 80% голубей заражены орнитозом.

«Это естественное [положение дел]. Они переболели, и с этими микробами живут до конца своей жизни. Поэтому говорить однозначно, что они погибли от орнитоза, нельзя», – пояснил Руппиев.

Также погибших птиц исследовали на наличие других инфекций, включая птичий грипп, сальмонеллез, болезнь Ньюкасла, этих заболеваний обнаружено не было.

У птиц нашли повышенное содержание поваренной соли во внутренностях, что является смертельным для них.

«Причиной смерти [исследованных в ветеринарной лаборатории] животных стала остановка сердца. <...> Посоветовавшись с орнитологами, изучив картину, [мы можем предположить, что превышение соли] могло возникнуть, так как перед наступлением зимних условий птице требуется определенное количество камней-гастролитов для того, чтобы перетирать пищу в желудке. Поскольку в желудке мы обнаружили кристаллы, то вполне вероятно, что птица, когда склевывала камни, склевала противогололедные фракции», – отметил Руппиев.

Роспотребнадзор также проводит мониторинг состояния атмосферы и воды на наличие загрязняющих веществ, превышения на данный момент не зафиксированы.

Ранее жители Сегежа сообщили в соцсетях о массовой гибели голубей, воробьев и снегирей в разных частях города. Некоторые из них предположили, что это может быть связано с выбросами местного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). На ЦБК отрицают сбои в работе предприятия.