Медведев высказался против закрепления в законе понятия неполного рабочего дня

Премьер Дмитрий Медведев высказался против жесткого закрепления понятия неполного рабочего дня в Трудовом кодексе, по его мнению, это может навредить работающим матерям.

«Вообще-то понятие неполного рабочего дня в законодательстве, конечно, есть. Другое дело, что это понятие толкуется по-разному, в зависимости от формы трудовых отношений, от того трудового договора, который человек заключает, и эти толкования даются в решениях судов», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Он добавил, что сейчас нет необходимости фиксировать понятие неполного рабочего дня в Трудовом кодексе. «Это будет как разбить по интересам молодых мам», – пояснил премьер.

В октябре Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком.