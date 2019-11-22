СМИ поговорили якобы с участником расправы над пленным в Сирии

СМИ побеседовали с россиянином, который, по данным прессы, якобы участвовал в казни араба в Сирии в 2017 году.

Одним из участников казни якобы является уроженец города Георгиевский Ставропольского края Станислав, пишет «Фонтанка». По этим сведениям, на момент преступления ему было 26 лет.

Согласно этим данным, с 2012 года он служил в составе роты ППС межмуниципального отдела МВД «Георгиевский».

«В декабре 2013-го служебная проверка «приговорила» его к увольнению за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника. Находясь на учебе в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД, он якобы попался пьяным. В начале января 2014 года Станислав был уволен по инициативе работодателя. Он пошел в суд и летом 2014-го выиграл дело. Решение о восстановлении на службе опубликовано в судебной базе», – отмечает издание.

Другим участником экзекуции, по данным «Фонтанки», является бывший 39-летний военный Руслан, он родом из Брянска.

«В 19-летнем возрасте участвовал в боевых действиях по разоружению незаконных формирований на территории Чеченской республики. Получил ранение, лечился в двух госпиталях. В июле 2001 года признан ветераном боевых действий», – говорится о прошлом Руслана в материале.

В Сирию ему удалось попасть с помощью чартерного рейса авиакомпании Cham Wings Airlines. Вместе с ним, по данным издания, туда летел житель Петербурга по прозвищу Фриц, который якобы был командиром воевавшей в Донбассе ДШРГ «Русич».

Изданию удалось пообщаться с Русланом и его друзьями. Сам мужчина все отрицает, в том числе полет в Сирию в 2017 году.

«Без понятия. А... подождите... ЧВК Вагнера? А, ну это я слышал, какая-то дребедень. По телевизору показывали. В Москве она или где там... Хрен их знает. Ничегосеньки», – сказал он журналистам.

Он рассказал, что у него есть маленький ребенок и супруга, а также у него есть автомобильный бизнес, который официально работает с 2001 года.

Руслан добавил, что он занимается военно-патриотическим воспитанием в губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина в Брянске.

«На школьных соревнованиях по ориентированию, туризму. Зарплату не получаем. Ну детвора же, по 12 лет. У них, например, не хватает педагогов. Подумаешь, постоять три часа, пока они полосу препятствий не преодолеют», – объяснил он изданию.

Также он напрямую не ответил на вопросы журналиста о том, есть ли у него татуировка, которая фигурировала на видео с казнью.

Кроме того, издание опубликовало переписку с Русланом в мессенджере, в которой тот согласился встретиться и разобраться в ситуации с паспортными данными, по которым был зарегистрирован вылет в 2017 году, и который привел журналистов к нему.

Напомним, «Новая газета» сообщила, что несколько бойцов ЧВК Вагнера якобы могут быть причастны к казни дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.

В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии.