В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

Опубликованные СМИ кадры жестокого убийства в Сирии в 2017 году шокируют, однако российские власти не обладают информацией о запечатленных там людях и не имеют к ним какого-либо отношения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, они («Новая газета» – прим. ВЗГЛЯД) опубликовали шокирующие фотографии <...>, [с ними] удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация», – приводит его слова ТАСС.

«Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делают [журналисты издания], всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим людям», – подчеркнул Песков.

На вопрос, могут ли следственные органы России провести расследование по данной информации, пресс-секретарь президента сказал: «Если они посчитают необходимым, то они это сделают».

Напомним, «Новая газета» сообщила, что несколько бойцов ЧВК Вагнера якобы могут быть причастны к казни дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.