Экс-глава НПО «Космос» экстрадирован из Польши в Россию

Бывшего руководителя строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиненного в мошенничестве на 17 млрд рублей, экстрадировали из Польши, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Республики Польши экстрадировали в Россию гражданина РФ Андрея Чернякова. В сопровождении спецконвоя Андрей Черняков будет доставлен в Москву», – сообщил Куренной, передает ТАСС.

Напомним, Чернякову предъявлены обвинения в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы. Он был задержан в аэропорту Варшавы в декабре 2017 года, так как находился в международном розыске по линии Интерпола.

Ранее сам Черняков просил польские власти выдать его России.

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