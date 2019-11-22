Спецназ ЦВО начали тренировать староверы

Инструкторы и староверы в предгорьях Западного Саяна учат спецназовцев Центрального военного округа выживать в условиях зимнего высокогорья, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Военнослужащие спецназа, дислоцированного в Новосибирской области, проходят курс обучения в центре военно-спортивной подготовки «Ергаки», в предгорьях Западного Саяна. Бойцы учатся выживать в особых климатических условиях без спичек, топоров и палаток.

«Искусству выживания в условиях пониженных температур спецназовцев обучают военнослужащие-инструкторы и староверы, специально приглашенные для проведения занятий по выживанию», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО.

Там добавили, что в ходе обучения спецназовцам предстоит строить зимние укрытия из подручных средств, добывать огонь и обучаться правилам маскировки в тайге.

Также военнослужащих обучат правилам транспортировки вооружения, порядку движения группы по заснеженным склонам, осыпям и скалам. Также будут отработаны вопросы безопасности при восхождении, оказания первой медицинской помощи, эвакуации раненых из горных районов и так далее. Всего в обучении принимает участие более 50 военнослужащих соединения спецназа из Новосибирска.

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