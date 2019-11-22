Песков прокомментировал сбой на МЦД

Президент Владимир Путин не знает о проблемах в работе Московских центральных диаметров (МЦД), неполадки на новом виде транспорта не умаляют его значения для столицы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, президент об этом (проблемах в работе МЦД) однозначно не знает. Если это имело место, то, конечно, нужно задавать соответствующий вопрос операторам этих маршрутов. Президент не знает», – передает ТАСС слова Пескова.

«Что касается каких-то возможных неполадок, то опять же, учитывая, что это новая практика, такое встречается. В целом это никоем образом не умаляет значения открывшихся диаметров для всей транспортной системы и всей жизни Москвы, которая становится все лучше и лучше с каждым годом», – отметил он.

Сбой в движении поездов произошел в пятницу утром на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги в сторону столицы.

Напомним, ранее в пятницу в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что сбой в движении поездов на Курско-Рижском Московском центральном диаметре (МЦД-2) произошел из-за удержания дверей поезда пассажирами, которое привело к проблемам с механизмом закрытия дверей.