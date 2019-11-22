Стала известна причина сбоя на втором Московском диаметре

Сбой в движении поездов на Курско-Рижском Московском центральном диаметре (МЦД-2) произошел из-за удержания дверей поезда пассажирами, которое привело к проблемам с механизмом закрытия дверей, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Сегодня около 09.00 от Нахабина до Москвы были увеличены интервалы движения с 6 до 16 минут. Это произошло из-за неисправности механизма закрытия дверей в одном из поездов «Иволга», возникшей вследствие удержания дверей пассажирами. Наши специалисты приняли оперативные меры для того, чтобы было можно продолжить движение. При этом сотрудники ЦППК внимательно следили за обстановкой на станциях – на всем направлении она была штатной, скоплений людей не отмечено», – сообщил источник ТАСС.

В ЦППК напомнили, что удержание дверей поезда может привести к затруднениям движения на всем направлении.

«Кроме того, попытка зайти в закрывающиеся двери поезда небезопасна для вас самих. Сейчас движение на D2 (МЦД-2) в графике», – заявили в компании.

Напомним, сбой в движении поездов произошел в пятницу утром на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги в сторону столицы.