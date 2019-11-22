На втором МЦД произошел сбой в движении поездов

Сбой в движении поездов произошел в пятницу утром на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги в сторону столицы.

«Поезда на D2 (МЦД-2) и Рижском направлении следуют с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабина. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании.

Спустя 25 минут интервал в шесть минут на D2 был восстановлен.

Движение по двум из пяти МЦД, которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города, запустили 21 ноября. Столицу с областью связали железнодорожные линии: МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» от Одинцова до Лобни и МЦД-2 «Курско-Рижский», соединяющий Нахабино и Подольск.