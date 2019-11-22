Глава МИД Германии приехал в Хиросиму и поддержал размещение ядерного оружия США в ФРГ

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22 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 13:26  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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«Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

Евгения Чирикова на форуме в ВильнюсеФото: Форум свободной России/YouTube
Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России». Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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От Минздрава не зависит продолжительность жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Подробности...
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      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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      Проект нового плацкартного вагона

      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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          • Да

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          • Я не гражданин России

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              Глава МИД Германии приехал в Хиросиму и поддержал размещение ядерного оружия США в ФРГ

                 22 ноября 2019, 13:21
              Фото: Costas Baltas/Reuters
              Текст: Ольга Никитина

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              Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в японский город Хиросима в четверг высказался против одностороннего вывода ядерного оружия с территории ФРГ.

              Маас особо выделил отсутствие пользы от транспортировки ядерного оружия из одной страны в другую и заявил, что когда речь идет о ядерном разоружении, «необходимы соглашения на широкой основе, а не только с отдельными странами», пишет Deutsche Welle.

              Германский министр прибыл в Японию в преддверии двухдневного саммита глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Нагое. В Хиросиме Маас посетил Мемориальный музей мира, возложил венок в память о десятках тысяч жертв ядерных бомбардировок США японских городов, а также встретился с людьми, пережившими эти трагические события.

              «Память о человеческом горе в Хиросиме и Нагасаки не должна поблекнуть», – отметил глава МИД Германии. Он подчеркнул «общую ответственность» за то, чтобы подобное никогда не повторилось.

              Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия «военной необходимостью».

              Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял о необходимости дать правовую оценку атомной бомбардировке США японских городов.


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