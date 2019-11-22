Глава МИД Германии приехал в Хиросиму и поддержал размещение ядерного оружия США в ФРГ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в японский город Хиросима в четверг высказался против одностороннего вывода ядерного оружия с территории ФРГ.

Маас особо выделил отсутствие пользы от транспортировки ядерного оружия из одной страны в другую и заявил, что когда речь идет о ядерном разоружении, «необходимы соглашения на широкой основе, а не только с отдельными странами», пишет Deutsche Welle.

Германский министр прибыл в Японию в преддверии двухдневного саммита глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Нагое. В Хиросиме Маас посетил Мемориальный музей мира, возложил венок в память о десятках тысяч жертв ядерных бомбардировок США японских городов, а также встретился с людьми, пережившими эти трагические события.

«Память о человеческом горе в Хиросиме и Нагасаки не должна поблекнуть», – отметил глава МИД Германии. Он подчеркнул «общую ответственность» за то, чтобы подобное никогда не повторилось.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия «военной необходимостью».

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял о необходимости дать правовую оценку атомной бомбардировке США японских городов.