Умер легенда сноубординга Джейк Бертон

Сноубордист и основатель фирмы Burton Snowboards Джейк Бертон умер в возрасте 65 лет в Берлингтоне, США, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на AP, причиной смерти стал рецидив рака, который впервые был диагностирован у Бертона в 2011 году. После нескольких месяцев лечения ему удалось добиться ремиссии.

Джейк Бертон решил основать Burton Snowboards в 1977 году. Он построил первую в мире фабрику по производству сноубордов. В 2013 году компания занималась 40–45% сноуборд-бизнеса.