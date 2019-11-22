Трамп пожелал процесса по импичменту в Сенате США

Глава американского государства Дональд Трамп собирается привести Джо и Хантера Байденов в Сенат США на возможное разбирательство по импичменту, которое демократы начали против президента в Палате представителей Конгресса США, сообщил представитель Белого дома Хоган Гидли.

Трамп считает, что у демократов нет оснований для процесса, но в случае его продолжения президент США хочет, чтобы дело дошло до Сената, куда сможет привести своих противников в качестве свидетелей.

В частности, по словам Гидли, речь идет о Байденах, демократе Адаме Шиффе, а также «авторе жалобы» на разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленском, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Гидли заявил, что Трамп «хочет идти в Сенат и хочет процесса», если Палата представителей намерена «продолжать это мошенничество», которое «навязывает» народу США «фейковую нелегитимную процедуру».

Напомним, если Палата представителей объявит Трампу импичмент, то свой процесс должен будет провести Сенат – для отстранения Трампа от должности его противникам понадобится две трети голосов сенаторов. При этом Республиканская партия США, в которую входит Трамп, контролирует Сенат.

Процедуру импичмента Трампа начали в сентябре из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.

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