Белый дом задумался о масштабном торговом расследовании против ЕС

Власти США рассматривают возможность провести против ЕС новое торговое расследование, сообщают источники.

Ожидалось, что США введут пошлины против автопрома ЕС к 14 ноября но американский президент Дональд Трамп пока не стал этого делать, передает ТАСС.

Politico пишет, что Трамп вряд ли решит использовать закон 1962 года, позволяющий вводить пошлины для корректировки импорта в целях национальных интересов.

При этом продукция ЕС может стать объектом другого расследования. Закон о торговле 1974 года против «несправедливых торговых партнеров» окажется в этом случае «потенциально гораздо шире и коснется большого числа отраслей».

Такой шаг позволит американской администрации получить «рычаг влияния на ЕС», пишет издание.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что после торговой войны с Китаем Трамп переключится на Европу, против которой Вашингтон уже успел ввести ряд пошлин.

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