Два пилота ВВС США погибли в Оклахоме

В американском штате Оклахома в результате авиаинцидента погибли два пилота ВВС США, сообщило командование воинской части.

Трагедия произошла в четверг в 9.10 по местному времени (18.10 мск) в районе базы Венс (Vance Air Force base) при выполнении учебного полета 71-й учебной авиаэскадрильи, сообщает РИА «Новости». Модель самолета и обстоятельства происшествия не сообщаются.

Ранее в США в воздухе столкнулись два самолета, в результате чего погибли пять человек.