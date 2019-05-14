Два самолета столкнулись на Аляске, есть жертвы

В американском штате Аляска в результате столкновения двух самолетов погибли как минимум пять человек, сообщают СМИ.

Столкновение в небе двух гидросамолетов произошло в 15 км от города Кетчикан. Самолеты столкнулись приблизительно в 13.00 (00.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на NBC.

При крушении погибли четыре пассажира и пилот. Госпитализированы 10 человек, один из них находится в критическом состоянии, передает РИА «Новости».

Продолжаются поиски еще одного человека.