И.о. главы управления Росалкогольрегулирования отправили под домашний арест

Пресненский суд отправил исполняющего обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергея Пальцева под домашний арест, обвинив его в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщили в пресс-службе суда.

«Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой наступление тяжких последствий»). Пальцев отправлен под домашний арест до 20 января 2019 г.», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Ранее по обвинению в Ставрополе задержали министра строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий по подозрению в превышении полномочий.